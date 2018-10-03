Здригалося усе село: мирні жителі розповіли, як пережили потужну атаку бойовиків під Маріуполем (відео)

Такого артилерійського удару з ворожого боку давно не було, люди до ранку не виходили з підвалів.

Багатостраждальне Водяне на Приазов’ї бойовики накрили важким калібром минулої ночі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, минулося без втрат серед військових і цивільних, а от руйнувань уникнути не вдалося.

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Загалом на селище впали зо три десятки снарядів. "Ближче до сьомої вечора противник почав обстрілювати з мінометів, спочатку калібром 120, після цього пішла робота ствольної артилерії – 122 і 150 міліметрів", - розповідають військові.

Здригалося усе село, каміння і цегла літала вулицями. Міни впали зовсім недалеко від будинку баби Зої. "На сусідський город падало. У мене уламки летіли", - розповіла жителька Водяного. Побиті дерева, десятки вирв довкола – бабу Зою врятували кури. "У підвалі була, бройлерів чистила – почався обстріл", - каже жінка.

Такого артилерійського удару з того боку давно не було, люди до ранку не виходили з підвалів. Усі позиції українських військ давно винесені за село, аби не наражати місцевих на небезпеку. Але попри це, ворог стріляє з заборонених Мінських угодами калібрів – і цілить по мирних помешканнях.