Журналісти показали "пекло" за лічені кілометри від Маріуполя під час святкування Дня міста (відео)

Війна нині, кажуть військові, помітно відрізняється від того, що розповідають в офіційних зведеннях.

Поки Маріуполь святкував День міста, бойовики влаштували пекло за лічені кілометри від міської смуги.

Як йдеться в сюжеті ТСН, понад півдесятка влучань із мінометів було по одному лише Водяному.

"Багато товаришів було тут, більшість загинули – тому і прийшов", - пояснює свою присутність на передовій військовослужбовець із позивним "Єгер". Він уже звик до снарядів крупного калібру, котрі лягають поблизу позицій.

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Доки над головами свистять міни, позивний "Кеп" встигає перекусити. Його нерви стали сталевими за три роки бойових дій. Війна війною, а обід та вечеря мають бути за розкладом, жартує боєць. "Ну якось треба жити, так і буває – буденно. Так усі тут роблять", - пояснює він.

Війна нині, кажуть вояки, помітно відрізняється від того, що розповідають в офіційних зведеннях. Подіям на Сході, на думку військових, приділяють аж надто мало часу й уваги. Хлопці, водночас, спокійно роблять свою роботу, на життя не нарікають і зізнаються – розуміють, що перед виборами, за політичними чварами, можновладцям не до них. "Мені здається, що якби хтось із них побув добу тут, тоді б зрозумів, що тут війна йде, і приходить думка: чорт забирай, вони мене хочуть убити", - каже військовослужбовець із псевдо "Ташкент".

Напівзруйноване Водяне й далі розлітається на друзки – село оповиває пил від щойно розбитих розривами будинків. Бойовики кидають міни на Водяне і цей гуркіт щоночі позначає продовження війни на Приазов’ї. На ранок, коли у бік передової поїдуть білі позашляховики спостерігачів ОБСЄ, бойовики знову казатимуть, що це не вони стріляли по Водяному. Інспектори знову мовчки поїдуть далі, резюмується в сюжеті.