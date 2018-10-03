Військовий експерт назвав причину гучних розбірок у "ДНР"

Все, що відбувається зараз у "ДНР", — це війна веж Кремля, вважає експерт.

У Росії є дві основні групи, які змагаються між собою, в тому числі й за вплив на окуповані території РФ українського Донбасу.

Це — Федеральна служба безпеки і Головне розвідувальне управління Генштабу РФ, які після ліквідації ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка активізували боротьбу за владу. Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив військовий експерт, блогер Олексій Арестович.

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"Я думаю, що все, що відбувається зараз у "ДНР" — це війна веж Кремля (ФСБ і ГРУ). Адже путінська модель управління передбачає підбурювання виконавців між собою та їхню конкуренцію", — вважає експерт.

За його словами, саме тому замість однієї "Новоросії" на захоплених територіях Донбасу створили терористичні «ДНР», якою займається ФСБ, і «ЛНР», віддане на відкуп ГРУ. «Але і туди допущені протилежні спецслужби», — зазначає експерт.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки голови «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначені «позачергові вибори голови «ДНР» і парламенту».