Екс-депутат Держдуми пояснив, чому армія РФ не піде далі у наступ на Україну

За його словами українська армія – це серйозний опір для подібної військової конфронтації.

Росія не піде з вторгненням на Херсон, Одесу, Харків, оскільки розуміє, що українська армія – це серйозний опір.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив екс-депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

"Я не думаю, що є реальний план з танками відвойовувати Херсон, Одесу, Харків. Є Генеральний штаб, в якому повинен бути конверт на будь-який випадок життя. Напевно, і на такий випадок життя там теж такий конверт є. Але ціна подібної військової конфронтації, подібного вторгнення вже зараз, після Донбасу, зрозуміла. Тому що тоді думали, що буде легко. Але в підсумку все-таки...", - сказав він.

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За його словами, українська армія – це серйозний опір для подібної військової конфронтації.

"Захід воювати не буде, але українці самі будуть за себе воювати. І це буде серйозний опір. І це як раз в Москві розуміють дуже добре, інакше вони б давно пішли вперед і на Донбасі. Україна оговталася від того шоку, який був у 2014 році, і реально створена сильна армія. Дійсно створена сильна армія", - наголосив він.