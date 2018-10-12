Збивали ворожий безпілотник: військові пояснили падіння снаряду на подвір'я школи у Лисичанську

Військові зазначили, що над Лисичанськом зафіксували два ворожих безпілотники, що несли загрозу для мирних мешканців.

Частина ракети впала біля школи у Лисичанську внаслідок збиття українськими військовими ворожих БПЛА.

Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Північ". Там зазначили, що над Лисичанськом зафіксували два ворожих безпілотники, що несли загрозу для мирних мешканців.

"Сьогодні вранці, 12 жовтня, черговими засобами протиповітряної оборони ОТУ "Північ" були виявлені 2 безпілотні літальні апарати, які пересікли лінію розмежування та рухались у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу. Обидва БПЛА були ідентифіковані як ударні та ті, що несуть загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців. Було прийнято рішення на застосування засобів ППО. В результаті відбиття повітряної атаки один безпілотний літальний апарат противника було збито, другому вдалось повернутися на непідконтрольну територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ураження повітряної цілі відбулось на висоті 2 тисяч метрів. Під час ураження ніхто із цивільного населення не постраждав.

"Цей випадок вкотре підтверджує цинізм та нахабство ворога. Бо саме цими днями у Лисичанську та Сєвєродонецьку проходять святкові заходи до Дня захисника України", - додали військові.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня над Лисичанськом пролунав вибух. На територію школи №27 впала частина зенітно-ракетного комплексу «Оса». Дітей зі школи евакуювали, заняття було призупинено. Частини ракети, що впали біля школи, були не бойовими і не несли загрози для цивільного населення.