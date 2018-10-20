Через чотири роки лист загиблого українського "кіборга" потрапив до учнів харківської школи (відео)

Адресати за ці чотири роки зросли до того віку, в якому пішов на війну автор послання.

Через чотири роки лист загиблого українського "кіборга" дійшов до своїх адресатів. 19-річний Святослав Горбенко після практики вчителем в школі написав послання дев'ятикласникам, але не встиг його відправити, пішов на війну і загинув в Донецькому аеропорту у 2014 році, йдеться в сюжеті ТСН.

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Леся і Сергій Горбенко – батьки кіборга з позивним "Скельд". Коли загинув син, вони не змогли далі жити в будинку на Полтавщині і переїхали під Київ. "У тому самому приміщенні, він тут ходив, спав, його кімната була, його речі стояли – просто сходиш з розуму", - пояснили вони.

У свій рідний дім поверталися на кілька днів. До війни син навчався у двох закладах, закінчив військову кафедру, брав участь у харківському Євромайдані, а у вересні 2014 року поїхав на Донбас добровольцем.

Батькам він залишив прощального листа, вони навіть не знали, на яких позиціях стояв Святослав, поки їм не подзвонили і не сказали, що син загинув у Донецькому аеропорту 3 жовтня.