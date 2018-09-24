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У мережі показали свіжі фото Донецького аеропорту

08:10, 24 вересня 2018
Війна
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На знімках можна побачити зруйнований аеропорт / фото facebook.com/andriy.shor

Їх на своїй сторінці в Facebook опублікував Андрій Шор. "Ми повернемося", — таким коментарем він супроводив знімки.

фото facebook.com/andriy.shor

Нагадаємо, бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів".

21 січня 2015 року прийняли рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

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Теги: #Донецьк#фото#Донецький аеропорт