У мережі показали свіжі фото Донецького аеропорту

Знімки ДАП автор супроводив красномовним коментарем.

У мережі з'явилися свіжі фото зруйнованого Донецького аеропорту імені Прокоф'єва.

Їх на своїй сторінці в Facebook опублікував Андрій Шор. "Ми повернемося", — таким коментарем він супроводив знімки.

Нагадаємо, бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів".

21 січня 2015 року прийняли рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.