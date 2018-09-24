У мережі показали свіжі фото Донецького аеропорту
08:10, 24 вересня 2018Війна
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Знімки ДАП автор супроводив красномовним коментарем.
На знімках можна побачити зруйнований аеропорт / фото facebook.com/andriy.shor
У мережі з'явилися свіжі фото зруйнованого Донецького аеропорту імені Прокоф'єва.
Їх на своїй сторінці в Facebook опублікував Андрій Шор. "Ми повернемося", — таким коментарем він супроводив знімки.
фото facebook.com/andriy.shor
Нагадаємо, бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.
18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів".
21 січня 2015 року прийняли рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.
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