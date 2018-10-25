На окупованому Донбасі поблизу кордону з РФ виявили зенітний ракетний комплекс

Спостерігачі помітили ЗРК у тому самому місці, де раніше було зафіксовано автоколону, яка перетинала українсько-російський кордон.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що виявили зенітний ракетний комплекс 9К33 «Оса» на окупованому Донбасі поблизу кордону з Російською Федерацією.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.

«Безпілотний літальний апарат дальнього радіуса дії виявив зенітний ракетний комплекс (ЗРК, 9К33 «Оса») - за оцінкою, у ЗРК працював двигун, а сам ЗРК функціонував, - неподалік від населеного пункту Житенко (70 км на схід від Донецька), на північний захід від непідконтрольного урядові району поблизу кордону з Російською Федерацією, де СММ раніше зафіксувала автоколони, які в’їжджали до України та виїжджали з неї", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня спостерігачі СММ ОБСЄ заявили, що зафіксували транспортні засоби, що рухалися ґрунтовою дорогою біля кордону з РФ на окупованому Донбасі. Транспортні засоби рухалися дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.

12 жовтня спостерігачі виявили на окупованій частині Донбасу, на кордоні з РФ, колону вантажівок із зенітною установкою.

Як повідомляв УНІАН, вчора ВСУ тричі відбивали атаки біля нещодавно звільненого поселення і знищили трьох окупантів.