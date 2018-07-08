Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі

Діючі КПВВ, за словами Хуга, повинні працювати цілодобово.

Необхідно відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі. Ті пункти, які зараз існують, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Hromadske radio.

Так, Хуг нагадав, що кількість і місце розташування КПВВ не регулюються мінськими домовленостями і додав, що "будь-яка дорога, будь місто повинні бути відкритими".

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"Необхідно відкрити додаткові пункти пропуску, а ті, які зараз існують, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину", - заявив він.

Раніше Хуг заявив, що першопричинами насильства на Донбасі є близьке розташування позицій збройних сил і збройних формувань, а також розміщення важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше Олександр Хуг повідомляв, що кількість обстрілу на Донбасі за тиждень зросла на 50%.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.