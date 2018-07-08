Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі
Необхідно відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі. Ті пункти, які зараз існують, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину.
Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Hromadske radio.
Так, Хуг нагадав, що кількість і місце розташування КПВВ не регулюються мінськими домовленостями і додав, що "будь-яка дорога, будь місто повинні бути відкритими".
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"Необхідно відкрити додаткові пункти пропуску, а ті, які зараз існують, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину", - заявив він.
Раніше Хуг заявив, що першопричинами насильства на Донбасі є близьке розташування позицій збройних сил і збройних формувань, а також розміщення важкого озброєння.
Нагадаємо, раніше Олександр Хуг повідомляв, що кількість обстрілу на Донбасі за тиждень зросла на 50%.
Зазначимо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.