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Офіцер ЗСУ показав відео знищення позиції бойовиків на Донбасі

08:59, 29 жовтня 2018
Війна
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В результаті потужного відповіді ВСУ були вбиті троє окупантів / скріншот

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Запис опублікував на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Шмакі-бум – це завжди красиво, особливо коли ще троє колорадів вступають до лав бригади-200. Все буде Україна і перемога за нами", - написав він.

На кадрах видно, що снаряди на місця дислокації бойовиків були скинуті з безпілотників.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 19 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранений.

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Теги: #Донбас#бойовики