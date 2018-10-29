Офіцер ЗСУ показав відео знищення позиції бойовиків на Донбасі
08:59, 29 жовтня 2018Війна
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На кадрах видно, що снаряди на місця дислокації бойовиків були скинуті з безпілотників.
В результаті потужного відповіді ВСУ були вбиті троє окупантів / скріншот
У мережі показали відео знищення позицій бойовиків на Донбасі. В результаті потужної відповіді ЗСУ були вбиті троє окупантів.
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Запис опублікував на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Шмакі-бум – це завжди красиво, особливо коли ще троє колорадів вступають до лав бригади-200. Все буде Україна і перемога за нами", - написав він.
На кадрах видно, що снаряди на місця дислокації бойовиків були скинуті з безпілотників.
Знищення терористів на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 19 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранений.
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