За добу бойовики 19 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранений

Бойовики переважно застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі три рази із забороненого озброєння.

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Як повідомляє прес-центр ООС, обстріли були зафіксовані в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

Бойовики переважно застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети

Поблизу Кримського бойовики застосували міномети 120 мм калібру. Біля Луганського та Гнутового терористи вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У штабі також додали, що минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, минулої доби були знищені троє окупантів, ще шестеро були поранені. Протягом поточної доби обстрілів з боку терористів зафіксовано не було.