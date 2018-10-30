На Донбасі під час бойових дій двоє військових Об'єднаних сил зазнали поранень

Упродовж доби російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі сьогодні під час бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил станом на 18.00.

Упродовж доби російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази вони застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. У двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП. Окрім того, наші позиції неподалік Мар’їнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї», - сказано у зведенні.

Також зазначається, що підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога.