На Донбасі поранено двох українських військовослужбовців (відео)

З початку доби бойовики здійснили 11 обстрілів.

З початку доби на Донбасі поранено двох українських військовослужбовців.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook. «Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил. Одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, противник вів прицільний вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї, та найбільшу вогневу активність проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил ще й з мінометів калібру 82 мм.

«Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Первомайське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкине. Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню», - додали в прес-центрі.