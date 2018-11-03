ЗМІ показали фото будинку, у якому живе причетний до збиття MH17 бойовик "Хмурий"

"Хмурий" ділився цими фотографіями в закритому листуванні зі своїми бойовими товаришами.

Російський військовий і колишній високопоставлений бойовик "ДНР" Сергій Дубинський з позивним "Хмурий", який причетний до збиття літака рейсу МН17, живе у великому затишному будинку в Росії.

Фото присадибної території і внутрішніх кімнат будинку "Хмурого" опублікувала спільнота InformNapalm.

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Зазначається, що в кінці травня 2018 "Хмурий" ділився цими фотографіями в закритому листуванні зі своїми бойовими товаришами.

Терорист "Хмурий", виявляється, досить сентиментальний: у його будинку є камін, акваріум з рибками і фотошпалери з білими трояндами. Внутрішній двір прикрашений арт-інсталяціями з млином і возом.

"Схоже, що за вірність і мовчання йому непогано платять або за час участі у війні на Донбасі на посаді “начальника розвідки” він розвідав собі ресурси для безбідного життя", - пише InformNapalm.

Активісти також нагадали, що Сергій Дубинський живе на хуторі Великий Луг Аксайського району Ростовської області РФ.

Пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб загинули.

У вересні 2017 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум про політичну підтримку кримінального переслідування винних у катастрофі MH17 за нідерландським законодавством.

25 грудня 2017 року Британська розвідка назвала Росію відповідальною за катастрофу. Росія заперечує свою причетність до збиття пасажирського літака.