Член угорської партії приїхав "спостерігачем" на Донбас - український посол вимагає реакції

Посол України в Угорщині вимагає негайної реакції на такі дії політика.

Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала Будапешт відреагувати на участь "спостерігача" за "виборами" на Донбасі - члена угорської партії "Йоббік" Гергьо Тамаша Шаму.

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Про це дипломат написала на своїй сторінці у Facebook. "Ми високо цінуємо підтримку Угорщини в питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні. Такі ж дії окремих "політиків" заслуговують на суворе засудження й належну реакцію з тим, щоб запобігти їхньому повторенню", - наголосила Непоп.

Посол України в Угорщині зазначила, що "така поведінка в гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від тривалої російської агресії серед українських громадян, в тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони та міжнародні правові норми, а й просто глибоко аморальна".

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРДЛО – це порушення Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їхнє проведення.