"Ви за це голосували": у Донецьку з-під крана тече зелена вода (фото)
13:44, 13 листопада 2018Війна
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Жителі Донецька активно коментують у соцмережах появу зеленої води в кранах.
З крана тече зелена вода / фото girnyk.dn.ua
У Петровському районі окупованого Донецька з водопровідних кранів тече зелена вода.
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Фотографії, що підтверджують цей факт, донеччани публікують у соціальних мережах, передає місцевий сайт Girnyk.dn.ua.
Також у соцмережах донеччани жваво коментують появу смарагдової води: "Тархун, це ти!?", "Хто ходив на вибори - радійте :))) Ви за це голосували :)", "Миючий засіб з крана біжить", "Напій безкоштовний", "Мохіто".
фото girnyk.dn.ua
Як повідомляли ЗМІ, 11 листопада бойовики в захопленому гібридними військами РФ Донецьку проводили ярмарки та розіграші для забезпечення високої явки на псевдовиборах ватажка "ДНР".
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