"Ви за це голосували": у Донецьку з-під крана тече зелена вода (фото)

Жителі Донецька активно коментують у соцмережах появу зеленої води в кранах.

У Петровському районі окупованого Донецька з водопровідних кранів тече зелена вода.

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Фотографії, що підтверджують цей факт, донеччани публікують у соціальних мережах, передає місцевий сайт Girnyk.dn.ua.

Також у соцмережах донеччани жваво коментують появу смарагдової води: "Тархун, це ти!?", "Хто ходив на вибори - радійте :))) Ви за це голосували :)", "Миючий засіб з крана біжить", "Напій безкоштовний", "Мохіто".

Як повідомляли ЗМІ, 11 листопада бойовики в захопленому гібридними військами РФ Донецьку проводили ярмарки та розіграші для забезпечення високої явки на псевдовиборах ватажка "ДНР".