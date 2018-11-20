Аксьонов і компанія: на "інавгурацію" ватажка "ДНР" у Донецьк з'їхалися російські окупанти (фото)

На "церемонії" з'явилися російські окупанти, в тому числі "голова" Криму Сергій Аксьонов.

Сьогодні в окупованому Донецьку пройшла "інавгурація" ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.

За повідомленнями ЗМІ сепаратистів, на ній були присутні близько тисячі людей.

На "церемонію" з'явилися і російські окупанти, в тому числі "голова" Криму Сергій Аксьонов, депутати Державної думи Андрій Козенко, Казбек Тайсаєв, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, а також лідери самопроголошених республік Південна осетія та Абхазія.

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Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходили так звані "вибори" "глав республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовыборов в ОРДЛО. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що їх проведення є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові вибори на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.