Посол України розповів в ООН про 8 тисяч російських військових на території України
Голова постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергеєв поінформував Раду безпеки ООН про наявність російських військ на території України.
Про це він сказав сьогодні під час чергового засідання Радбезу ООН в Нью-Йорку.
"Що робить в районі населених пунктів Георгіївка і Кумачово батальйон 76 повітряно-штурмової дивізії з Пскова? Що робить в районі населених пунктів Перемога і Григорівка батальйон у кількості 400-500 чоловік окремої повітряно-штурмової бригади з Ульяновська?", - сказав Сергєєв, звернувшись до посла Росії в ООН Віталія Чуркіна.
"Що роблять в районі населеного пункту Старобешеве батальйони 76 окремої моторизованої бригади з Майкопа, з 49 із Ставрополя", - продовжив Сергєєв.
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Крім того, представник України акцентував увагу на розташуванні російських армійських підрозділів на Донбасі з Волгограда, Калінінграда, Костроми, Шилова, Юрги, Алейска, Гусиноозерська, Печеніги, Спутника, Новоросійська, Тули, Норо Фоминиска та інших пунктів.
"В цілому більше 8 тис. Вони там всі у відпустках? Як ми неодноразово чули з пояснень російської сторони. Їх родини про це знають?", - зазначив Сергєєв.
Український посол також задався питанням, "що ж це, якщо не агресія?".