Посол України розповів в ООН про 8 тисяч російських військових на території України

Про це він сказав сьогодні під час чергового засідання Радбезу ООН в Нью-Йорку.

"Що робить в районі населених пунктів Георгіївка і Кумачово батальйон 76 повітряно-штурмової дивізії з Пскова? Що робить в районі населених пунктів Перемога і Григорівка батальйон у кількості 400-500 чоловік окремої повітряно-штурмової бригади з Ульяновська?", - сказав Сергєєв, звернувшись до посла Росії в ООН Віталія Чуркіна.

"Що роблять в районі населеного пункту Старобешеве батальйони 76 окремої моторизованої бригади з Майкопа, з 49 із Ставрополя", - продовжив Сергєєв.

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Крім того, представник України акцентував увагу на розташуванні російських армійських підрозділів на Донбасі з Волгограда, Калінінграда, Костроми, Шилова, Юрги, Алейска, Гусиноозерська, Печеніги, Спутника, Новоросійська, Тули, Норо Фоминиска та інших пунктів.

"В цілому більше 8 тис. Вони там всі у відпустках? Як ми неодноразово чули з пояснень російської сторони. Їх родини про це знають?", - зазначив Сергєєв.

Український посол також задався питанням, "що ж це, якщо не агресія?".