Росія розв’язала війну проти України у нейтральних водах – Клімкін

Клімкін зауважив, що Україна весь час контактує з усіма міжнародними партнерами, інформуючи їх про те, що відбувається.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія окрім агресії на території України, ще розв’язала війну у нейтральних водах біля Керченської протоки.

Про це він заявив після засідання воєнного кабінету під головуванням президента України Петра Порошенка.

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«Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах, оскільки цей акт агресії здійснено саме у нейтральних водах. Цей акт агресії, а саме так він має кваліфікуватися за всіма принципами міжнародного права призвів до поранень наших вояків», - заявив він.

Клімкін зауважив, що «ми весь час контактуємо з усіма нашими друзями і партнерами, інформуючи їх про те, що відбувається».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.