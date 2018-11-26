Радбез ООН: Росія заявляє, що на затриманому українському кораблі були співробітники СБУ

За словами постійного представника Росії в ООН Дмитра Полянського, вони начебто зізнались, що мали "спеціальне завдання".

Росія заявляє, що на одному з затриманих російськими прикордонниками кораблів ВМС України знаходились співробітники Служби безпеки України.

Про це заявив заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, передає «Громадське».

«На одному із суден було двоє співробітників Служби безпеки України, які зізналися, що у них було спеціальне завдання — діяти саме таким чином», — заявив Полянський на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

Він сказав, що українська сторона начебто навмисне порушила російський кордон «там, де він був ще до 2014 року».

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.