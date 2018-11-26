Існує явна загроза вторгнення і захоплення Росією Маріуполя і Бердянська - Україна в ООН

За словами постпреда України при ООН, Кремль не має наміру зупиняти свою агресивну політику.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко з посиланням на розвідувальні дані заявив, що за оперативними даними, є явна загроза вторгнення і захоплення Росією українських міст – Маріуполя і Бердянська.

Про це він заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо України.

Єльченко не виключив, що Росія буде здійснювати подальшу ескалацію ситуації.

«За наявними оперативними даними, є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська, подальших агресивних дій і провокацій з боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС Росії», - підкреслив представник України в ООН.

За словами Єльченка, Київ готовий здійснювати заходи з врегулювання ситуації політико-дипломатичними засобами.

«Злочинний режим Кремля показав, що він не зупинить свою агресивну політику і готовий йти на будь-які агресивні дії щодо Української держави», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.