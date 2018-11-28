Доба на Донбасі: окупанти обстрілюють військових з гранатометів та кулеметів

Ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Упродовж минулої доби, 27 листопада, окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє штаб ООС. "Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок бойових дій, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. За даними розвідки, минулої доби, одного російського окупанта було знищено.

Раніше повідомлялося, що пропускні пункти на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий час.