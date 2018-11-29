Четвертий дивізіон С-400 став на бойове чергування в окупованому Джанкої

Розрахунки С-400 висунулися на позиції та розгорнули пускові установки.

Четвертий російський дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400 став на бойове чергування в окупованому Криму, поблизу кордону з Україною.

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Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на інформацію прес-служби Чорноморського флоту ВМФ РФ.

"Сьогодні в Джанкої бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" зі складу з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС та ППО Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони Криму", - зазначено в повідомленні флоту.

Зазначається, що в четвер в ході виконання бойового завдання з охорони повітряного простору окупованого Кримського півострова розрахунки С-400 висунулися на позиції, розгорнули пускові установки, здійснили топоприв`язку та орієнтування комплексу на місцевості, почали виявлення та відстеження цілей.

У вересні третій дивізіон С-400 був розгорнутий в окупованій Євпаторії. Аналогічні комплекси заступили на бойове чергування в січні 2017 року (в окупованій Феодосії) і в січні 2018 року (в окупованому Севастополі).

Система С-400 виробляється в Росії з 2007 року. Вона здатна вражати аеродинамічні об'єкти на відстані до 400 км, а тактичні балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км/с на відстані до 60 км

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона вчинила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. У російському полоні утримуються 24 українських моряки.