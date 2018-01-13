Окупанти розгорнули в Севастополі ще один дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400

У тимчасово окупованому Криму Росія розмістила другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

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Як повідомляє ТАСС, дивізіон розміщено біля мису Фіолент у Севастополі.

Відзначається, що на відкритті відбулося висування комплексу на позиції, його розгортання, приведення техніки розрахунками у бойове положення, початок роботи засобів виявлення та відстеження цілей.

Як заявив командувач ВПС і ППО Південного військового округу РФ Віктор Севостьянов, нові комплекси підвищать "бойові можливості та ефективність всієї протиповітряної оборони" Криму.

Нагадується, що на початку 2017 року на бойове чергування в Криму заступив зенітно-ракетний полк Південного військового округу, озброєний комплексами С-400 "Тріумф". Це були перші системи С-400, розміщені на півострові. Тоді ж повідомлялося, що два дивізіони С-400 мають встати на бойове чергування на початку 2018 року.

Зенітний ракетний комплекс С-400 призначений для ураження всіх перспективних цілей повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети, може застосовуватися проти наземних об'єктів. Комплекс здатний перехоплювати цілі на відстані до 600 км і на висоті до 30 км.