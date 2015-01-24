Міноборони повідомило про масований наступ бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Маріуполі заявив міністр оборони Степан Полторак.

«Починаючи від Луганської області і закінчуючи Маріуполем - всюди незаконні озброєні формування разом із російськими підрозділами переходять у наступ», - сказав Полторак.

Читайте такожБойовики стягують до Маріуполя техніку – МіноборониРаніше у Генштабі повідомили, що підрозділи Збройних сил України вживають усіх заходів для посилення оборони Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Число жертв сьогоднішнього теракту досягло 27.