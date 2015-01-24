Міноборони повідомило про масований наступ бойовиків
18:01, 24 січня 2015Війна
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За останню добу по всій лінії бойових дій, від Луганської області до Маріуполя, ситуація серйозно ускладнилася.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Маріуполі заявив міністр оборони Степан Полторак.
«Починаючи від Луганської області і закінчуючи Маріуполем - всюди незаконні озброєні формування разом із російськими підрозділами переходять у наступ», - сказав Полторак.
Читайте такожБойовики стягують до Маріуполя техніку – МіноборониРаніше у Генштабі повідомили, що підрозділи Збройних сил України вживають усіх заходів для посилення оборони Маріуполя.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Число жертв сьогоднішнього теракту досягло 27.
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