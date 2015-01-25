У МЗС Польщі обстріл Маріуполя назвали "вражаючим порушенням перемир'я"

Про це йдеться в заяві міністерства, текст якої передано УНІАН.

”Ми рішуче засуджуємо артилерійську атаку житлових кварталів Маріуполя на сході України з території контрольованої проросійськими сепаратистами, в результаті чого десятки мирних жителів були вбиті”, - йдеться у документі.

МЗС Польщі назвав цю трагедію черговий вражаючим порушенням перемир`я та Мінських домовленостей, котрі мали допомогти завершити конфлікт на Донбасі мирним шляхом.

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”В черговий раз невинні мирні жителі, серед яких жінки та діти, заплатили своїм життям за те, що ті домовленості не виконуються”, - відзначили у міністерстві.

Польща наголосила, що повністю підтримує оприлюднену заяву Верховного представника до закордонних справ Європейського Союзу та закликає притягнути до відповідальності та покарати тих, хто вчинив цей злочин.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня внаслідок обстрілу житлових кварталів Маріуполя загинули 30 людей, понад сто були поранені. Обстріл, як вказала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої бойовиками території.