Кількість постраждалих військових за добу зросла до 25

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

«За минулу добу загинули 7 українських військовослужбовців, 25 було поранено», - зазначив він.

Читайте такожПід Санжарівкою на Донеччині тривають запеклі бої Як повідомляв УНІАН, в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначав, що за добу на сході України в зоні АТО загинули 7 українських військових, 24 отримали поранення.