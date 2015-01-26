Кількість постраждалих військових за добу зросла до 25
13:36, 26 січня 2015Війна
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Кількість поранених українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу збільшилась до 25.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.
«За минулу добу загинули 7 українських військовослужбовців, 25 було поранено», - зазначив він.
Читайте такожПід Санжарівкою на Донеччині тривають запеклі бої Як повідомляв УНІАН, в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначав, що за добу на сході України в зоні АТО загинули 7 українських військових, 24 отримали поранення.
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