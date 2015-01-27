Російський 12-й "гумконвой" почав рух до України
07:15, 27 січня 2015Війна
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Колона російських вантажівок з так званої "гуманітарною допомогою" для Донецької та Луганської областей вирушила в Ростовську область.
REUTERS
Як повідомили в прес-службі російського МНС, вона вийшла з Ногінського рятувального центру, передає РІА "Новости".
У дорозі колона зробить зупинку в Воронежі, після цього пройде в Ростовську область, куди також прибудуть автомобілі з вантажами з інших регіонів.
Читайте такожУкраїнці в зоні АТО потребують гуманітарної допомоги, а не "гумконвоїв" зі зброєю - Порошенко"Вже в Ростовській області буде сформовано 12-у колону з гуманітарною допомогою, яка доставить в Донбас продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв раніше штаб АТО, Росія готує провокацію з 12-м "гумконвоєм" з метою створити привід для введення військ в Україну.
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