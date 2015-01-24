Росія готує провокацію, щоб створити привід для вводу військ в Україну – штаб АТО

Про це УНІАН повідомили в прес-службі штабу АТО.

«Згідно задуму, представники РФ планують приховано доправити українських полонених (в основному – бійців добровольчих батальйонів) на територію України в автомобілях чергового гуманітарного конвою. Вже на території України на конвой планується здійснення нападу, який, нібито, організували українські «партизани», - розповідають у штабі.

Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі«Звісно, неіснуючі «партизани» будуть знищені. Втім, біля розстріляного конвою будуть залишені тіла українських полонених зі зброєю, номера якої будуть відповідати військовим частинам України. Це і буде використано як доказ… Після цього планується широкомасштабна кампанія висвітлення гуманітарної катастрофи на Донбасі у ЗМІ, у тому числі, міжнародних. А «розстріл» російського гуманітарного конвою, нібито здійснений українською стороною, зможе бути використаний для офіційного введення військ РФ під приводом захисту цивільного населення», - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, МНС Росії розпочало формування 12-ї автоколони, так званого «гуманітарного конвою», на Донбас.