Бойовики намагалися навести понтонні мости через Сіверський Донець - Москаль

Вчора, 26 січня, надвечір поблизу райцентру бойовики спробували навести понтонні мости через Сіверський Донець і переправитися на контрольований Україною берег, проте відступили під вогнем наших силовиків. У Станиці вже тиждень немає електроенергії, центральної води та опалення. Газопостачання здійснюється з перебоями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, в ніч на 27 січня практично не припинялися обстріли з артилерії і «Градів» Станиці Луганської і прилеглих сіл.

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Бойовики так званої "Луганської народної республіки" продовжують обстрілювати з артилерії Станицю Луганську, яка вже тиждень залишається без світла, води і тепла, в результаті обстрілу поранено одного мирного жителя.

Найсильніше обстрілювали селище Валуйське і мікрорайон райцентру Кондрашівка, тут пошкоджено більш як 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, ніхто з мирних жителів не загинув (більшість будинків порожні, господарі виїхали в безпечні місця), проте в центральній частині Станиці осколкові поранення дістала 74-річна жінка.