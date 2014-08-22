Понтонно-мостовий батальйон відновлює мостові переходи, зруйновані терористами

Офіцер повідомив, що понтонно-мостовий батальйон прибув у Луганську область 21 травня 2014 року. Основні завдання, які покладалися на батальйон, — це інженерна розвідка водних перешкод і місцевості, обладнання мостових і паромних переправ з комплекту парку ПМП, дублювання зруйнованих мостів, обладнання мостових переходів через водні перешкоди за допомогою комплекту важких механізованих мостів.

— Одне з основних завдань, яке покладалося на батальйон — це наведення мостової переправи в Луганській області через річку Сіверський Донець. Завдання успішно виконано. Для обладнання мостової переправи залучився комплект парку ПМП. Ширина водної перешкоди складає 127 метрів. Зараз міст функціонує, підрозділ виконує задачі з його утримання та охорони, — розповів підполковник Олександр Поровий.

Також батальйону доводилося виконувати завдання з фортифікаційного обладнання базових таборів і здійснювати патрулювання водної перешкоди річки Сіверський Донець за допомогою буксирно-моторних катерів БМК-130М. Для виконання завдань за призначенням у Луганській області було задіяно близько 80 чоловік і 40 одиниць інженерної техніки. Також особовий склад батальйону виконує важливу роботу в Донецькій області.

— Розрахунок важких механізованих мостів зараз обладнали два мостових переходи через водні перешкоди та утримують їх, бо раніше функціонуючі мости були зруйновані незаконними збройними формуваннями. Новостворені мостові переходи допомагають місцевому мирному населенню пересуватися між населеними пунктами, — розповів підполковник Олександр Поровий.