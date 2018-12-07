Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі і це може загрожувати НАТО – Порошенко

Президент акцентував увагу і на значну присутність Росії у Балтійському морі.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати країнам-членам НАТО.

Про це глава держави заявив у своїй статті The New York Times, повідомляє його прес-служба.

Читайте такожРосійський омбудсмен відвідала українських полонених у лікарні і заявила про хороші умови утримання

«Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. В даний час Росія має загрозливу кількість морських кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО – Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком», - написав президент.

Порошенко акцентував увагу і на значну присутність Росії у Балтійському морі.

«Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом «Північний потік-2», який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?», - наголосив президент України.