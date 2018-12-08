У Чернівцях попрощалися з загиблим на Донбасі військовим (відео)
У Чернівцях понад 200 осіб взяли участь у церемонії прощання із військовослужбовцем Сергієм Проданюком, який 29 листопада загинув під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Кримське Луганської області в районі проведення Операції Об’єднаних сил.
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Як передає кореспондент УНІАН, зранку Проданюка відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.
Після цього тіло загиблого військовослужбовця привезли на Центральну площу Чернівців, де відбулась церемонія прощання.
Проданюка поховали на Центральному міському кладовищі.
Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України.