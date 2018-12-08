У Чернівцях попрощалися з загиблим на Донбасі військовим (відео)

Боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Сергій Проданюк загинув 29 листопада під час виконання бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил.

У Чернівцях понад 200 осіб взяли участь у церемонії прощання із військовослужбовцем Сергієм Проданюком, який 29 листопада загинув під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Кримське Луганської області в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Читайте такожТри роки боротьби за життя і 40 операцій: у Львові попрощалися з бійцем 24-ї бригади (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, зранку Проданюка відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

Після цього тіло загиблого військовослужбовця привезли на Центральну площу Чернівців, де відбулась церемонія прощання.

Проданюка поховали на Центральному міському кладовищі.

Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України.