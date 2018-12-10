Доба на Донбасі: у відповідь на обстріли ЗСУ знищили двох бойовиків

Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.

За минулу добу, 9 грудня 2018, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, продовжуючи застосовувати озброєння, заборонену Мінськими угодами.

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Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

Зокрема, ворог відкрив прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військ неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом, для обстрілу, окупанти використовували 19 мін.

По опорних пунктах ОС поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта "Бутівка", Павлопіль, Водяне та Гнутове російські загарбники били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В ході бойових дій вчора поранення отримав один військовослужбовець збройних сил. За даними розвідки, 2 окупантів було знищено, а ще 4 - поранено.