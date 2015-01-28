СБУ затримала диверсантів, що мали влаштувати розправу над родиною підприємця, вдягнувши українську форму

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримано трьох мешканців Харкова, які мали завдання вчинити тяжкі злочини проти мирного населення на Донеччині, перевдягнувшись у форму українських військових.

«У такий спосіб куратори та ватажки ДНР намагалися відволікти увагу світової спільноти від злочинів російських терористичних підрозділів та дестабілізувати ситуацію у мирних містах», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала двох бойовиків, які вербували найманців для "ДНР"Зазначається, що учасники диверсійної групи отримали вказівку прибути до міста Курахове Мар’їнського району Донецької області, де їхні поплічники приготували для них зброю та військовий одяг з розпізнавальними знаками українських військових. Після цього зловмисники готувалися пограбувати місцевого підприємця, вчинити жорстоку розправу над ним та його родиною - це повинно було стати темою чергових замовних сюжетів на російському телебаченні.

СБУ запобігла реалізації злочинного наміру і затримала диверсантів. У зловмисників вилучено два карабіни, гранати РГД-5, велику кількість набоїв.

У рамках кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, тривають слідчі дії.