Режим НС на Луганщині введено тільки в тих районах, де тривають бойові дії

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль створив спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в Луганській області внаслідок ведення бойових дій. Режим надзвичайної ситуації в Луганській області введено тільки в тих районах, де тривають бойові дії.

Обласну комісію з надзвичайних ситуацій очолив Москаль. До її складу ввійшли заступники голови ОДА, керівники структурних підрозділів ОДА, представники правоохоронних органів, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші, повідомляє прес-служба голови ОДА.

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Нагадаємо, 26 січня Кабмін України прийняв рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Луганській та Донецькій областях, а на всій території України запроваджується режим підвищеної готовності.

"Необхідності вводити режим надзвичайної ситуації по всій області немає, оскільки в деяких районах бойові дії практично не ведуться, - заявляє Москаль. – Тому районні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок бойових дій, створені в трьох районах Луганщини - Новойдарському, Попаснянському та Станично-Луганському".

Особлива увага в забезпеченні відновлення та функціонування систем життєзабезпечення приділена м. Щастя, смт Станиця Луганська, селам Кримське, Новотошківка, Трьохізбенка, Троїцьке та Чорнухине, тобто населеним пунктам, що знаходяться на лінії вогню. Тут встановлюються автономні джерела живлення, створюються додаткові аварійні бригади для ремонту пошкодженої інфраструктури, у випадку різкого похолодання будуть розгорнуті пункти обігріву. У медзакладах, що поблизу зони бойових дій, йде повне комплектування персоналом, крім того мирним мешканцям надаватиметься невідкладна медична допомога медсанбатами збройних сил.

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На нараді зі створення комісії з надзвичайної ситуації розглядалися також питання першочергового надання гуманітарної допомоги мешканцям міст і сіл, що найбільше постраждали внаслідок обстрілів терористів, підготовки місць в обласних інтернатних закладах для прийому дітей із прифронтових населених пунктів, на переміщення яких батьки дали згоду, створення реєстру людей, які хочуть виїхати з небезпечних територій, та залучення для їх евакуації військовослужбовців.