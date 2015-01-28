У Дебальцево тисячі людей ховаються від "Градів" у підвалах - без світла, тепла і води (фото, відео)

"Дебальцеве обстрілюють. По звуку враження, що обстрілюють з усіх сторін. Заїжджаємо за місцевими міліціонерами. Кажемо: все виглядає на те, що сепаратисти хочуть взяти Дебальцеве в кільце. Начальник міліції кидає зневажливо: хотєть не врєдно", - пише журналістка Громадського Анастасія Станко.

За її словами, люди готують собі їжу просто на вогні. В їхніх квартирах нема другий тиждень опалення, світла і води, газу в місті не було ніколи. Жінки, котрі готують їсти, не дозволяють себе знімати.

Поодинокі мешканці звідкись виходять і кличуть журналістів в підвал. Всередині темно, сиро, посередині стіл, на ньому свічка, за столом сидить жінка і годує з ложечки чотирьохрічну дочку.

"Люди збираються навколо нас, вони проклинають Порошенка зокрема, владу загалом, Америку як джерело всіх бід і нас в тому числі за компанію. Вони не хочуть виїжджати, бо нема на чому, куди і за що. Вони хочуть щоб "правительство их не бомбило" - розповідає Станко.

"Гуманітарку роздають на станції ДСНС. Біля паркану кілька сотень людей, багато хто з санками. Пакети з їжею передають через паркан, всередину на подвір’я нікого не пускають. До нас підходить бабуся. Каже, що вона в черзі від учора, була 753, тепер 451. (...) Увесь діалог і взагалі все стояння в черзі супроводжується звуками «Градів». Ніхто на них, окрім нашої знімальної групи, не звертає жодної уваги", - йдеться у репортажі.

Під міською адміністрацією люди заряджають телефони від генератора. Але зв’язку у місті все одно немає.

В.о мера міста Олександр каже, що в Дебальцевому залишилось десь 30 відсотків людей, але це все одно десь 6-8 тисяч.

"Він говорив з обласною владою про можливість евакуації, але йому сказали, що поки що такої можливості нема, та й якщо увімкнуть світло, то і не буде потреби – так принаймні вважають в Донецькій ОДА. Аби це почути в трубку, пан Олександр на четвертому поверсі ловив зв’язок, тільки там це можливо", - пише Станко.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в районі Дебальцевого є стабільно напруженою, українські військові тримають оборону і забезпечують захист визначених рубежів, заявив Порошенко під час зустрічі з начальником Генштабу генерал-полковником Віктором Муженком.