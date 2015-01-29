ІС: Практично всі бойовики під Старобешевим – найманці РФ, замасковані під "ополченців"

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"В районі Докучаєвськ - Старобешеве вела масований вогонь маневрена артилерійська група терористів (до 30 од. ствольної артилерії). Між Оленівкою і Старобешевим фактично не залишилося місцевих бойовиків, зафіксовано роботу підрозділів російських найманців, замаскованих під "ополченців", - заявив експерт.

Читайте такожБойовикам не вдалося створити "дебальцівський котел", противник зазнав серйозних втрат - ТимчукВсього в районі діє 2 батальйонні тактичні групи (БТГ) противника загальною чисельністю до 1 000 осіб, що мають у своєму складі 18 танків і до 65 ББМ.

"Крім того, спроби наступу російсько-терористичних військ в районі Маріуполя також були припинені. Українська артилерія досить щільно накриває передові ударні групи противника в даному районі", - додав Тимчук.