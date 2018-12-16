Адвокат розповів про умови утримання в СІЗО полоненого українського моряка Лісового

Адвокат відвідав полоненого українського моряка Лісового. Він вважає себе військовополоненим.

Один з адвокатів команди захисту військовополонених українських моряків відвідав члена екіпажу рейдового буксира «Яни-Капу» Володимира Лісового. Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Микола Полозов.

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«Зустріч, як і з іншими моряками проходила в кабінеті слідчого в Слідчому управлінні ФСБ Росії до початку слідчих дій. Володимир почуває себе добре, жрдних скарг або прохань не висловлював. Передачу йому віддали... Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим», – написав Полозов.

Адвокат також зазначив, що в силу об'єктивних причин (зокрема, особливостей організації роботи ізолятора), в СІЗО «Лефортово» ускладнений доступ адвокатів.

«Зустрічі адвокатів з військовополоненими українськими моряками, принаймні до Нового року, будуть обумовлені графіком слідчих дій. Таким чином, протягом двох наступних тижнів, всі адвокати зможуть побачитися з рештою моряками, дізнатися про їхній стан, наявність або відсутність у них всього необхідного, а також з'ясувати їхню позицію», – зазначив він.