У СІЗО Москви в українських моряків забрали військову форму

Українських моряків у СІЗО Москви помістили в одиночні камери на карантин. За словами капітана катера "Бердянськ" Романа Мокряка, скарг на умови утримання в нього немає.

В українських військових моряків, які були захоплені Росією біля Керченської протоки і заарештовані на два місяці, в московському СІЗО "Лефортово" забрали військову форму.

Про це після відвідування моряків 30 листопада повідомила член громадської спостережної комісії, кореспондент телеканалу "Дождь" Когершин Сагієва.

"Усі прибулі були переодягнені в тюремний одяг, так як бути у військовій формі іншої держави в "Лефортово" заборонено", – передала вона пояснення персоналу СІЗО.

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За інформацією Сагієвої, українські моряки, яких помістили в СІЗО, знаходяться в одиночних камерах на карантині. "Дождь" зазначає, що в такі приміщення розміщують на 7-10 днів для перевірки документів та стану здоров'я.

"Видали зубну щітку, пасту, рушник, забезпечили місцем для сну, постільними приналежностями. Скарг на умови утримання немає", – сказав членам ОНК командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк.

"Дождь" зазначає, що моряки переживають, що залишилися без зв'язку з родичами. Вони попросили правозахисників передати, що на кожного з них заведено рублевий рахунок, куди можна переводити гроші, щоб можна було купити продукти і поштові конверти з марками.