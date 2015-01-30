СБУ затримала росіянина, якому в якості покарання за крадіжку запропонували повоювати в "ЛНР" (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Як зазначається, танк Т-64, який здійснював обстріл українських позицій, був знищений силами АТО під час бойового зіткнення.

Громадянин Росії Гаджиєв, 1973 р.н., уродженець та мешканець селища Левокумське Левокумського р-ну Ставропільського краю РФ, у складі незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР» брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Він розповів, що був завербований російськими правоохоронцями, незаконно доправлений на територію України за сприяння російських прикордонників. Його зарахували до складу керованого російськими офіцерами незаконного військового формування, де видали зброю. За командами російських спеців він здійснював обстріли українських військових підрозділів з бронетехніки, заведеної з території Росії.

За свідченнями, які росіянин дав слідчим СБУ, у грудні 2014 року в Ростові-на-Дону (РФ) його затримала поліція за крадіжку автомобіля. У подальшому, російський майор-слідчий запропонував Гаджиєву та іншим затриманим, які на той час перебували у КПЗ, звільнення від кримінальної відповідальності за згоду на участь у ремонті бронетехніки т.зв. «новоросії» на території Луганської області. 22 затриманих за різні правопорушення російських громадян надали свою згоду їхати в Україну для участі у незаконних воєнізованих формуваннях.

Зі слів затриманого, представник т.зв. «ЛНР» на прізвисько «Піночет» відібрав трьох росіян, у тому числі Гаджиєва, на посади механіків-водіїв танків у складі танкової роти батальйону бойовиків «Август», що дислокується у м. Красний Луч Луганської області. За свідченням Гаджиєва, ватажком цього батальйону є підполковник ЗС РФ з позивним «Пчьола».

Затриманий зізнався, що на території України він ремонтував бронетехніку, а після спеціального вишколу став механіком-водієм та на танку безпосередньо обстрілював українських військових.

Читайте такожРосійський солдат на камеру розповів, як воював у Луганську "за Росію" (відео)25 січня учасники бандформування «Август» отримали повний боєкомплект на складі озброєння терористів у м. Брянка Луганської області, куди російські військові завезли велику кількість засобів ураження. За командою російського офіцера 12 танків терористів висунулися до Санжарівки та атакували українські позиції. Танк Гаджиєва був підбитий, бойовик затриманий.

Тривають оперативно-слідчі дії. За словами «танкіста», аби йому тепер довелося обирати – їхати воювати в Україну чи відбувати покарання, він би сьогодні обрав «два строки у в’язниці».