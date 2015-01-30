Бойовики вимагають від України утримувати "ДНР" і "ЛНР" в обмін на мирні переговори

Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький вимагає від України взяти "ДНР" і "ЛНР" на утримання. За його словами, це головна вимога, після якої бойовики будуть згодні на мирні переговори.

Відеозапис слів Плотницького оприлюднено на сепаратистському сайті "Новинний фронт", передає LB.ua.

"У першу чергу це зняття економічної блокади повністю. Щоб зняти цю так звану блокаду достатньо скасувати всього 3 рішення РНБО. Тільки після цього ми будемо розмовляти про режим тиші, про припинення ведення вогню, про розмежувальну лінію - як вона повинна проходити, де", - заявив Плотницький.

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Нагадаємо, комполку "Азова" Андрій Білецький вважає, що Україна не повинна вести переговори зараз, коли бойовики отримали кілька локальних перемог.