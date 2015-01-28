Визнання Росії агресором набагато перспективніше за визнання "ЛНР" і "ДНР" терористами - експерт

Про це в ефірі 5 каналу заявив експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця.

"Верховна Рада прийняла надзвичайно важливе рішення – це визнання Російської Федерації агресором. І як раз це рішення є набагато більш перспективним, ніж наше намагання визнати "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями. Цей крок Верховна Рада мала б зробити відразу з початком воєнної агресії Росії проти України рік тому назад", – зазначив Перепилиця.

Читайте такожУкраїна визнанням Росії агресором додала рішучості прихильникам санкцій - віце-голова ЄП "Чому це рішення набагато перспективніше? Тому що дії Росії підпадають під визначення воєнної агресії згідно резолюції Генеральної асамблеї ООН, яке було прийнято у 1974 році. По-друге – це відповідає також і нашим законам. А по-третє – це дає нам реальну можливість отримувати воєнну допомогу. Наступним кроком ми маємо визнати себе жертвою агресії, і ми маємо багато прикладів, як війна у Перській затоці, коли Ірак був визнаний агресором в 1991 році, а Кувейт як жертва агресії, в результаті Кувейту була надана безпосередня воєнна допомога. І другий шлях, по якому ми маємо йти – це ставити питання перед міжнародною спільнотою про організацію антипутінської коаліції, як це було у 1991 році з антиіракською коаліцією» , – наголосив він.