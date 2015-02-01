Бойовики обстріляли теплоелектростанцію в Щасті, загинули двоє військових

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

За даними прес-служби, в результаті обстрілу розбита центральна прохідна, від осколкових поранень загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення.

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«В результаті вечірніх і нічних обстрілів - нові попадання у ТЕС, пошкоджено приміщення дирекції станції, перебитий теплоколектор. Місто, в якому тільки ввечері відновили тепло після попередніх обстрілів, знову залишився без центрального опалення. Крім того, є пряме попадання реактивного снаряда у під'їзд багатоповерхівки. Інформації про постраждалих немає. Технічні будови ТЕС не пошкоджені, електроенергія в Щасті (за винятком вулиць, де перебиті дроти) та інших населених пунктах на контрольованій Україною території є», - повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

За даними голови ОДА, в Станиці Луганській та Макарові бойовики з артилерії зруйнували близько 15 житлових будинків (деякі - вже вдруге чи втретє). «Поранені троє військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що «кілька снарядів залетіли на кладовище на околиці райцентру, зруйновано близько десятка могил. Ні світла, ні води, ні центрального опалення в райцентрі немає, і відновити їх найближчим часом неможливо».