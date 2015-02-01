При евакуації людей з Дебальцевого під обстріл потрапили два автобуси: поранено 12 осіб - ОДА



Про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

Сьогодні вдень під час евакуації жителів Дебальцевого стався артилерійський обстріл міськвиконкому, звідки здійснювалося відправлення людей. За попередніми даними, поранено 8 осіб, зазначено в повідомленні.

Крім того, по дорозі з Дебальцеве в Артемівськ були обстріляні два автобуси з людьми, що раніше від”їхали від Дебальцевського міськвиконкому. Першим евакуацію здійснювали волонтери, другим - облдержадміністрація, наголосили в ОДА.

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Поранення отримали два водія і дві дівчини. Також під час обстрілу серйозно постраждав легковий автомобіль волонтерів. Всі поранені доставлені до лікарні Артемівська, де їм надається вся необхідна допомога, додали в облдержадміністрації.