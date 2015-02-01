При евакуації людей з Дебальцевого під обстріл потрапили два автобуси: поранено 12 осіб - ОДА
При евакуації людей з Дебальцевого під обстріл потрапили два автобуси. За попередніми даними, поранення отримали 12 осіб.
Про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.
Сьогодні вдень під час евакуації жителів Дебальцевого стався артилерійський обстріл міськвиконкому, звідки здійснювалося відправлення людей. За попередніми даними, поранено 8 осіб, зазначено в повідомленні.
Крім того, по дорозі з Дебальцеве в Артемівськ були обстріляні два автобуси з людьми, що раніше від”їхали від Дебальцевського міськвиконкому. Першим евакуацію здійснювали волонтери, другим - облдержадміністрація, наголосили в ОДА.
Читайте такожУ штабі АТО розповіли про поранення українського військового в результаті обстрілу автобуса в Дебальцевому
Поранення отримали два водія і дві дівчини. Також під час обстрілу серйозно постраждав легковий автомобіль волонтерів. Всі поранені доставлені до лікарні Артемівська, де їм надається вся необхідна допомога, додали в облдержадміністрації.