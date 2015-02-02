Бойовики за добу обстріляли дюжину населених пунктів на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«На Донецькому напрямку з артилерії ворожий вогонь тричі вівся по селищу Водяне, двічі по Тоненькому, а також по Опитному, Верхньоторецькому та Новомихайлівці. Крім того, бандити обстріляли безпосередньо населені пункти, двічі скерувавши вогонь на Піски, та Водяне», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку з БМ21 “Град” бойовики чотири рази вели вогонь по Щастю, Вільховій, а з інших видів зброї - по Станиці Луганській, Старому Айдару, Сокільниках, та тричі по Трьохізбенці. У Станиці Луганській вони також задіяли танк.

В районі Маріуполя, було відносно спокійно. Бойовики порушили тишу лише з третьої до четвертої години ночі, обстрілявши зі стрілецької зброї та гранатометів Чермалик.