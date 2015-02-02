Прес-центр АТО: інформація про збитий український літак - брехня
13:14, 02 лютого 2015Війна
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Інформація, поширена представниками так званої "ДНР", та підхоплена низкою інформаційних агенцій та Інтернет-видань про нібито збитий терористами літак Повітряних Сил Збройних Сил України над Горлівкою не відповідає дійсності та є цілковитою брехнею.
Інформація протерористичних ЗМІ не відповідає дійсності / Lifenews
Про це заявили у прес-центрі АТО.
"Упродовж минулої доби, у зв'язку із несприятливими погодними умовами, польоти авіації українських збройних сил не здійснювалися взагалі. Прес-центр штабу АТО звертається до журналістів, блогерів, користувачів соціальних мереж не піддаватися на інформаційні провокації терористів, та поширювати інформацію, отриману виключно з офіційних джерел", - сказано в повідомленні.
Читайте такожСили АТО знищили авіацію бойовиків: 6 літаків і 4 гелікоптери МІ-24Раніше сьогодні протерористичні сайти почали поширювати інформацію про збитий під Горлівкою український військовий літак.
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