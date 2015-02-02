Прес-центр АТО: інформація про збитий український літак - брехня

Про це заявили у прес-центрі АТО.

"Упродовж минулої доби, у зв'язку із несприятливими погодними умовами, польоти авіації українських збройних сил не здійснювалися взагалі. Прес-центр штабу АТО звертається до журналістів, блогерів, користувачів соціальних мереж не піддаватися на інформаційні провокації терористів, та поширювати інформацію, отриману виключно з офіційних джерел", - сказано в повідомленні.

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