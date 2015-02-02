Плани бойовиків провести "мобілізацію" свідчать про вичерпання ресурсу живої сили - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Він сказав, що ватажок бойовиків ДНР Олександр Захарченко оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній бойовикам території.

Читайте такожБойовики «ДНР» анонсували старт загальної мобілізації через 10 днів"Ми ще будемо цю інформацію перевіряти, але це вже свідчить про те, що у бойовиків закінчується жива сила, і вони так і не змогли виконати свою задачу, щоб за останні дні взяти місце Дебальцеве, яке є стратегічним залізничним пунктом і наші військові його успішно утримують", - наголосив Лисенко.