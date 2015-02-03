Російські військові провели в одному з районів Донецька насильницьку «евакуацію» жителів - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Прибуло до 10 танків, 18 БТР і БМП, кілька знарядів МТ-12 і 120-мм мінометів, до 10 вантажних авто, укомплектованої російськими військовослужбовцями неслов'янської зовнішності. Попередньо в даному районі була проведена насильницька «евакуація» населення. Вже відзначені випадки мародерства з боку прибулих військовослужбовців РФ», - повідомляє Тимчук.

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У той же час, за інформацією ІС, у Ровеньках прагнення «уряду ЛНР» провести «мобілізаційні заходи» закінчилося виявленням невдоволення серед місцевого населення. Керівництво місцевої "комендатури" терористів загрожує розстрілами відмовників.