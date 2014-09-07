Оборону Маріуполя зміцнять по периметру в 20 км

Про це заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полевий, пише Українська правда.

Рішення про зміцнення оборони було ухвалене у ході засідання штабу територіальної оборони під керівництвом мера Маріуполя Юрія Хотлубея.

Читайте такожУ Маріуполі обстріляли машину, постраждали 5 осіб (фото)Разом з тим Полевий підкреслив, що "українські військові в повному обсязі виконують умови режиму припинення вогню".

"Водночас за минулу добу в окремих районах фіксувалися обстріли позицій сил АТО з боку терористів", - додав Полевий.

Як повідомляв УНІАН, учора було обстріляно блокпост на в’їзді до Маріуполя, в результаті чого загинув один мирний житель та було поранено військового.