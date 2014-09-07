Оборону Маріуполя зміцнять по периметру в 20 км
15:16, 07 вересня 2014Політика
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Оборону Маріуполя після нічного обстрілу зміцнять по периметру на відстані 15-20 кілометрів.
REUTERS
Про це заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полевий, пише Українська правда.
Рішення про зміцнення оборони було ухвалене у ході засідання штабу територіальної оборони під керівництвом мера Маріуполя Юрія Хотлубея.
Читайте такожУ Маріуполі обстріляли машину, постраждали 5 осіб (фото)Разом з тим Полевий підкреслив, що "українські військові в повному обсязі виконують умови режиму припинення вогню".
"Водночас за минулу добу в окремих районах фіксувалися обстріли позицій сил АТО з боку терористів", - додав Полевий.
Як повідомляв УНІАН, учора було обстріляно блокпост на в’їзді до Маріуполя, в результаті чого загинув один мирний житель та було поранено військового.
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